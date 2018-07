CARUARU – No warmup – ou o último treino livre – para a Etapa de Caruaru da Fórmula Truck, Felipe Giaffone foi mais uma vez o mais rápido, com 1min47s753, tempo bem próximo do que fez para a pole position. Renato Martins (1min48s474) fez o segundo melhor tempo e Roberval Andrade (1min48s900) o terceiro. Pela manhã as condições foram próximas das do treino, ou seja, com sol e temperatura da pista subindo.