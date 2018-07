Olhos na pista para a Fórmula Truck, ouvidos no futebol e nas finais

CARUARU – Pilotos e mecânicos da Fórmula Truck em Caruaru (PE) estão preocupados com a estratégia para a corrida, as condições da pista e se chove ou não durante a corrida – existe a possibilidade. Mas os ouvidos estão voltados para as finais dos campeonatos estaduais de futebol pelo País. Como a administração da categoria fica em Santos (SP), o mais comentado é o Santos x Corinthians. Fala-se também do Sport x Santa Cruz, decisão do Pernambucano. Palpites? Tudo dividido.