Os pneus para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy 2011

SÃO PAULO – A Firestone, fornecedora de pneus para a Fórmula Indy, já definiu os compostos que estarão à disposição das equipes na Etapa de São Paulo, no circuito de rua do Anhembi, no domingo (1.º de maio).O comunicado para a imprensa:

O pneu primário, com lateral preta (duro), tem características idênticas ao que foi usado nas duas primeiras corridas (São Petersburgo e Long Beach). O pneu alternativo, com lateral vermelha (mole), tem a mesma especificação usada em São Petersburgo.

De acordo com o regulamento da categoria, todos os carros têm de usar pelo menos um jogo dos pneus primários e outro dos alternativos durante a corrida, em um mínimo de duas voltas em bandeira verde. Para cada carro, serão entregues seis jogos do primário, três do alternativo e cinco de chuva.



Como curiosidade, foram trazidos no total de 1520 pneus, sendo 748 para pista seca, chamados de slick, da versão primária (composto duro), 336 da versão alternativa (slick, composto macio) e 436 para chuva (com sulcos).