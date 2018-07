Paulo Kunze segue internado e em coma, após acidente em Interlagos

SÃO PAULO – O piloto Paulo Kunze, que se acidentou no Autódromo de Interlagos na prova da Stock Paulista, no último domingo, segue internado e em coma, de acordo com boletim médico do hospital Alvorada, que fica no bairro paulistano de Moema.

“Seu quadro neurológico é grave, decorrente de um traumatismo craniano. Ele segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)”, resumindo.

O acidente: o Ômega do piloto da categoria Light colidiu com o veículo de um adversário na saída da Curva do Sol, e capotou. Segue a esperança por melhoras.