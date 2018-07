SÃO PAULO – A chuva constante que cai na capital paulista não impede os pilotos, especialmente os estrangeiros, de manterem suas programações, seja com patrocinadores, seja com a equipe. Depois de horas de voo, os que já chegaram fazem exercícios ou na academia do hotel ou pela região do Sambódromo do Anhembi, como a suíça Simona de Silvestro, que saiu perto da hora do almoço para correr na rua, mesmo com chuva.