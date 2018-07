Previsão de sol e calor no Anhembi para a Fórmula Indy

SÃO PAULO – As equipes e pilotos que vão participar da etapa de São Paulo da Fórmula Indy estão chegando ao Brasil e perguntando: qual a previsão do tempo? Segundo o Climatempo, sol tanto no sábado quanto no domingo, com temperatura entre 26ºC a 17ºC. Ou seja, ótimo.

Mas tem um lado ruim: deve chover na quinta e na sexta. Assim, quando os carros forem para a pista no sábado, o “emborrachamento” será mínimo, e os tempo longe daqueles que serão registrados na formação do grid de largada – no próprio sábado.