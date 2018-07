Quem disputa a temporada 2010 do FIA GT1

SÃO PAULO – Estas são as equipes, os pilotos e os carros que disputarão a etapa do Brasil do FIA GT1 2010 (com sete brasileiros):

N.º – EQUIPE – PILOTOS – CARROS

1 – Vitaphone Racing Team – Michael Bartels (ALE)/Andrea Bertolini (ITA) – Maserati MC12

2 – Vitaphone Racing Team – Enrique Bernoldi (BRA)/Xandinho Negrão (BRA) – Maserati MC12

3 – Swiss Racing Team – Karl Wendlinger (AUT)/Henri Moser (SUI) – Nissan GT-R

4 – Swiss Racing Team – Seiji Ara (JAP)/Max Nilsson (SUE) – Nissan GT-R

5 – Matech Competition – Thomas Mutsch (ALE)/Richard Westbrook (GBR) – Ford GT Matech

6 – Matech Competition – Nicolas Armindo (FRA)/Neel Jani (SUI) – Ford GT Matech

7 – Young Driver AMR – Darren Turner (GBR)/Tomas Enge (CHE) – Aston Martin DB9

8 – Young Driver AMR – Stefan Mücke (ALE)/Christoffer Nygaard (DIN) – Aston Martin DB9

9 – Hexis AMR – Frédéric Makowiecki (FRA)/ Yann Clairay (FRA) – Aston Martin DB9

10 – Hexis AMR – Clivio Piccione (MON)/Jonathan Hirschi (FRA) – Aston Martin DB9

11 – Mad-Croc Racing – Claudio Dahruj (BRA)/Sergio Jimenez (BRA) – Corvette Z06

12 – Mad-Croc Racing – Duncan Huisman (HOL)/ Pertti Kuismanen (FIN) – Corvette Z06

13 – Phoenix Racing/Carsport – Marc Hennerici (ALE)/Alex Margaritis (GRE) – Corvette Z06

22 – Sumo Power GT – Jamie Campbell-Walter (GBR)/Warren Hughes (GBR) – Nissan GT-R

23 – Sumo Power GT – Peter Dumbreck (GBR)/Michael Krumm (ALE) – Nissan GT-R

24 – Reiter – Peter Kox (HOL)/Christopher Haase (ALE) – Lamborghini Murcielago 670 R-SV

25 – Reiter – Ricardo Zonta (BRA)/Frank Kechele (ALE) – Lamborghini Murcielago 670 R-SV

33 – Triple H Team Hegersport – Altfrid Heger (ALE)/Alex Müller (ALE) – Maserati MC12

34 – Triple H Team Hegersport – Daniel Serra (BRA)/Chico Longo (BRA) – Maserati MC12

37 – All-Inkl.com – Christophe Bouchut (FRA)/Marc Basseng (ALE) – Lamborghini Murcielago 670 R-SV

38 – All-Inkl.com – Nicky Pastorelli (ITA)/Dominik Schwager (ALE) – Lamborghini Murcielago 670 R-SV

40 – Marc VDS Racing Team – Maxime Martin (BEL)/Bas Leinders (BEL) – Ford GT Matech

41 – Marc VDS Racing Team – Matteo Bobbi (ITA)/Markus Palttala (FIN) – Ford GT Matech