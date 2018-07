Ricardo Sperafico é quem vai orientar Jacques Villeneuve na Corrida do Milhão

SÃO PAULO – O canadense Jacques Villeneuve vai disputar a Corrida do Milhão 2011 da Stock Car, em 7 de agosto na capital paulista, sem nunca ter acelerado o carro da categoria. Para ganhar tempo, ele terá como companheiro Ricardo Sperafico ( Prati-Donaduzzi/Mico’s Racing), que vai orientá-lo nos treinos livres no Autódromo de Interlagos.

” O novo carro da Stock Car é ´manhoso´. Não é só sentar e virar rápido. Precisa de tempo e, como os treinos são curtos, vou tentar ajudar ao máximo para ele se adaptar o mais rápido possível”, destaca Sperafico, em comunicado para a imprensa.

Para ele, será uma honra dividir o box com o ídolo. “Já corri com Mark Webber, Sébastien Bourdais, Timo Glock, Justin Wilson e outros pilotos que chegaram à Fórmula 1. Mas nunca com um ex-campeão mundial. Será, sem dúvida, um fim de semana inesquecível”, ressalta.