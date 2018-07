Susto com o acidente de Cleber Faria, no Itaipava GT Brasil 2010 em Interlagos

SÃO PAULO – Cleber Faria, que disputa a etapa de São Paulo do Itaipava GT Brasil 2010, deu um grande susto neste sábado no Autódromo de Interlagos, ao bater a 111 km/h, no treino classificatório. Ele perdeu a traseira do Lamborghini Gallardo LP560 e atingiu com força, na lateral, o guard rail da parte externa da Curva do Sol. O carro ficou suficientemente danificado para precisar de reparos fora do autódromo e o piloto nada sofreu, informa a assessoria de Imprensa do evento. As fotos são de Fernanda Freixosa/Divulgação.