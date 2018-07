Tempestade encerra treinos livres das 500 milhas de kart 2010

COTIA – A forte chuva que caiu na Grande São Paulo no fim da tarde desta quinta-feira fez a sessão de treinos livres para as 500 milhas de kart da Granja Viana terminar mais cedo. E o mais rápido foi kart 5, dos irmãos Luca e Caio Travaglini, com 57s926. registrado pouco antes da forte chuva. Nesta sexta-feira, a partir das 11 horas, serão disputadas as tomadas classificatórias, em três grupos, que definirão os classificados à brigar pela pole position no Top Qualifying, às 12h35.