SÃO PAULO – Chama a atenção o fato de que foram registrados tempos melhores que os do ano passado na etapa de São Paulo da Fórmula Indy foram registrados com pneus duros (totalmente negros). Todos, imaginando que a temperatura estará mais alta no treino que definirá o grid de largada, guardaram os pneus de faixa vermelha (mais moles) para a tentativa que vale.