“Fiz essa promessa ano passado. Entendi o incentivo. Está bom, se eu ganhar, pulo no rio Tietê, de macacão, capacete e tudo. Só não entro com o carro lá não – preciso dele para a corrida em Indianápolis. O Helinho (Castroneves) me ensina a pular o alambrado e eu vou com tudo”

TONY KANAAN, piloto da KV-Lotus, ao ser questionado sobre o que faria se ganhar a etapa de São Paulo da Fórmula Indy em 2011.