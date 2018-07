Tony Kanaan e o livro de receitas para as 500 milhas de Indianápolis

“Estamos trabalhando pela primeira vez com o carro em oval nessa minha nova equipe, então, é um aprimoramento constante. Essa semana é como montar um livro de receitas. Vamos armazenando todas as informações e, no sábado, dependendo das condições do clima, a gente escolhe qual prato vamos fazer. Espero que seja um banquete (risos)”

TONY KANAAN, piloto da KV-Lotus, sobre o trabalho com a equipe para ajustar o carro para o Pole Day, no sábado (21 de maio), que definirá os 26 colocados do grid das 500 milhas de Indianápolis de 2011, que acontecerá no 29 de maio (domingo).