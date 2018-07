Um martelo no caminho é perigo no automobilismo

SÃO PAULO – Thiago Marques passou um grande susto neste fim de semana no Autódromo de Interlagos, na saída dos treinos para a definição do grid de largada da Copa Petrobrás de Marcas: teve um martelo enroscado entre o pneu e os freios de seu Chevrolet Astra, quando saía para a pista. Por sorte, nada de grave aconteceu, mas o perigo disso é grande.

Assim que a ferramenta enroscou na roda, o carro número 1 começou a soltar faíscas e perder performance. Com apenas dez minutos corridos na sessão, este imprevisto comprometeu totalmente seu desempenho e inutilizou a roda, que ficou com uma marca de um milímetro de profundidade na parte interna por conta do atrito com o martelo, diz sua assessoria de Imprensa.

O dono do martelo não foi identificado.



A roda e o pneu destruídos pelo martelo esquecido por alguém. Foto: Rafael Gagliano/Divulgação