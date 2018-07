SÃO PAULO – O domínio do australiano Will Power, da Penske, na Fórmula Indy em 2011 se converteu no que interessa: vitória. Ele ganhou sem qualquer problema a etapa do Alabama, no circuito misto em Birmingham (EUA), e agora lidera a classificação de pilotos. Na prova, ele ficou à frente do escocês Dario Franchitti (Chip Ganassi). Os brasileiros tiveram uma tarde regular e o melhor foi Tony Kanaan (KV-Lotus), sexto colocado.