SÃO PAULO – A Williams anunciou detalhes do lançamento de ações na Frankfurt Stock Exchange (bolsa de valores), no mês que vem (março/2011), na primeira investida de uma equipe de Fórmula 1 neste negócio.

A oferta inicial de ações, com participação em 27,39% do capital da empresa, está entre 24 e 29 euros (R$ 54 e 66). A empresa está avaliada em 265 milhões de euros (R$ 603 milhões). (com AP)