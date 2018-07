500 milhas de kart da Granja Viana e FIA GT1 em São Paulo

O fim de semana em São Paulo terá dois grandes eventos de automobilismo. No Kartódromo Granja Viana acontece as 500 milhas de kart, evento que reúne nomes da Fórmula 1, como Rubens Barrichello, e da Fórmula Indy, como Bia Figueiredo, além de nomes como Felipe Giaffone e Christian Fittipaldi, entre outros. A largada da prova é no sábado, às 10h30, para 644 voltas ou 12 horas – o que for completado primeiro.

Já o Autódromo de Interlagos recebe a etapa do Brasil do FIA GT1 World Championship, pela primeira vez por aqui, com dois brasileiros ex-F1: Enrique Bernoldi e Ricardo Zonta, acelerando carros como Aston Martin, Ford GT, Corvette e Maseratti, entre outros. A corrida principal do evento (que começa na sexta, com os treinos livres) é no domingo, com largada prevista para as 15 horas.