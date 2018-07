500 milhas de kart será no Beto Carrero World, a partir de 2011

COTIA – A nova sede das 500 milhas de kart a partir de 2011 é o parque de diversões Beto Carrero World, na cidade de Penha, em Santa Catarina. O anúncio da nova parceria foi feito por Tony Kanaan, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi (criadores do evento), mais Felipe Giaffone (organizador) e Alex Murad (filho do artista), em coletiva no começo da tarde desta sexta-feira.

A nova pista será do lado da montanha-russa, com investimento estimado em R$ 5 milhões (incluindo projeto, num kartódromo para até 20 mil torcedores). O engenheiro alemão Hermann Tilke é quem está desenhando a pista, tendo sido o próprio Alex quem o procurou, sem influência dos pilotos – que agora palpitarão sobre o desenho final. Mais detalhes do acerto você lê clicando aqui.



Kanaan, Barrichello e Fittipaldi na entrevista de lançamento. Foto: Miguel Costa Jr./Divulgação