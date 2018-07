COTIA – Tony Kanaan apresentou nesta segunda-feira, no Kartódromo da Granja Viana, as cores de seu KV-Lotus para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy, no fim de semana (1.º de maio), no circuito de rua do Anhembi. Sai o verde e amarelo, entra o vermelho do patrocinador. E segue o número 82.