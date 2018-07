SÃO PAULO – Com o fechamento da pista local da Marginal do Tietê na tarde desta sexta-feira, alguns sortudos experimentam como é andar num Fórmula Indy no circuito do Anhembi, num carro de dois lugares. Tony Kanaan e o campeão Al Unser Jr. conduzem os dois veículos por quase todo o trecho. Bia Figueiredo, sem a autorização formal, não pôde conduzir o veículo.