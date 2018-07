Alex Tagliani é o mais rápido no último treino livre antes do grid das 500 milhas de Indianápolis

SÃO PAULO – O canadense Alex Tagliani (foto abaixo) fez neste sábado o melhor tempo do último treino livre antes da sessão classificatória que definira até o 24.ª do grid de largada das 500 milhas de Indianápolis de 2011. O piloto da Sam Schimidt atingiu 367,21 km/h), ficando à frente do vencedor de 2004, o americano Buddy Rice (Panther).

A boa novidade foi a presença da suíça Simona de Silvestro, liberada pelos médicos para correr após o acidente de quinta-feira, onde queimou as mãos. Ela usou um carro reserva da HVM e completou 32 voltas, sendo a melhor com 359,44 km/h.

O treino que define o grid começa às 12 horas (de Brasília).