Bernoldi e Negrão conseguem a pole position do FIA GT1 2010

SÃO PAULO – Enrique Bernoldi e Xandinho Negrão vão largar na pole position da etapa do Brasil do FIA GT1 2010, no Autódromo de Interlagos. A dupla conseguiu o melhor tempo da sessão classificatória, disputada na manhã deste sábado, e agora disputam a corrida classificatória, que acontece ainda nesta tarde, às 14h30. Abaixo, os melhores tempos:

FIA GT1 2010 – ETAPA DO BRASIL

GRID DE LARGADA (melhores)

1.° – Enrique Bernoldi/Xandinho Negrão (Maserati), 1min32s060

2.° – Nicky Pastorelli/Dominik Schwager (Lamborghini), a 0s027

3.° – Darren Turner/Tomas Enge (Aston Martin), a 0s109

4.° – Marc Hennerici/Alexander Margaritis (Corvette), a 0s350

5.° – Richard Westbrook/Thomas Mutsch (Ford GT), a 0s408

6.° – Michael Krumm/Peter Dumbreck (Nissan), a 0s440

7.° – Ricardo Zonta/Frank Kechele (Lamborghini), a 0s456

8.° – Neel Jani/Nicolas Armindo (Ford GT), a 0s713