Brasileiros dominam a pré-classificação do FIA GT1 2010 em Interlagos

Sérgio Jimenez e Claudio Dahruj conduzem o carro da Mad Croc. Foto: Fernanda Freixosa/Divulgação

SÃO PAULO – Os brasileiros fizeram os melhores tempos da pré-classificação da etapa do Brasil do FIA GT1 2010, nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos. Aproveitando que conhecem a pista, em relação aos estrangeiros, Cláudio Dahruj e Sérgio Jimenez (mesmo estreando no carro) foram os mais rápidos.

FIA GT1 2010 – ETAPA DO BRASIL

PRÉ-CLASSIFICAÇÃO – MELHORES TEMPOS

1.° – Cláudio Dahruj/Sérgio Jimenez (Corvette Z06), 1min33s024

2.° – Chico Longo/Daniel Serra (Maserati MC12), 1min33s073

3.° – Ricardo Zonta/Frank Kechele (Lamborghini Murciélago R-SV), 1min33s251

4.° – Enrique Bernoldi/Xandinho Negrão (Maserati MC12), 1min33s266

5.° – Richard Westbrook/Thomas Mutsch (Ford GT), 1min33s272

6.° – Michael Krumm/Peter Dumbreck (Nissan GT-R), 1min33s350

7.° – Bas Leinders/Máxime Martin (Ford GT), 1min33s408

8.° – Karl Wendlinger/Henri Moser (Nissan GT-R), 1min33s431

9.° – Andrea Bertolini/Michael Bartels (Maserati MC12), 1min33s486

10.° – Stefan Mucke/Christoffer Nygaard (Aston Martin DB9), 1min33s639

11.° – Marc Hennerici/Alexander Margaritis (Corvette Z06), 1min33s704

12.° – Marc Basseng/Christophe Bouchut (Lamborghini Murciélago R-SV), 1min33s728

13.° – Darren Turner/Tomas Enge (Aston Martin DB9), 1min33s738

14.° – Peter Kox/Christopher Haase (Lamborghini Murciélago R-SV), 1min33s847

15.° – Frédéric Makowiecki/Yann Clairay (Aston Martin DB9), 1min33s865

16.° – Neel Jani/Nicolas Armindo (Ford GT), 1min33s915

17.° – Warren Hughes/Jamie Campbell-Walter (Nissan GT-R), 1min34s002

18.° – Clivio Piccione/Jonathan Hirsch (Aston Martin DB9), 1min34s063

19.° – Alex Müller/Altfrid Heger (Maserati MC12), 1min34s220

20.° – Nicky Pastorelli/Dominik Schwager (Lamborghini Murciélago R-SV), 1min34s244

21.° – Matteo Bobbi/Markus Palttala (Ford GT), 1min34s268

22.° – Max Nilsson/Seiji Ara (Nissan GT-R), 1min34s337

23.° – Duncan Huisman/Pertti Kuismanen (Corvette Z06), 1min34s360