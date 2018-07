Caminhões de Boessio e Totti, por excesso de fumaça, saem da briga pela pole em Caruaru

CARUARU – Com uma chuva de leve no final, foram definidos os pilotos que ficam no meio do grid de largada da Etapa de Caruaru da Fórmula Truck 2011. Regis Boessio e Leandro Totti, ambos da ABF Competições com caminhão Mercedes-Benz, por fumaça excessiva dos carros, foram punidos e caem para as duas últimas posições. André Marques (TNT Energy Team/Volvo) e Valmir Benavides (RM Competições/Volkswagen) são os que entram para os oito melhores que disputam a pole position.