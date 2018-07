Carros e equipamentos da Fórmula Indy já estão em São Paulo para a corrida de domingo

SÃO PAULO – Os carros e equipamentos para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy em 2011 chegaram ao País nesta terça-feira, e no começo da madrugada de quarta ao circuito do Anhembi. Agora, eles começam a serem desempacotados pelas equipes até sexta-feira, quando todos estarão preparados para os treinos no sábado e a corrida no domingo, 1.º de maio.

Foram trazidas cerca de 300 toneladas em 40 carretas, escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal e pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) de São Paulo entre o Aeroporto de Viracopos, na Região Metropolitana de Campinas (SP) e o Pavilhão de Exposições da zona norte da capital paulista.