Carros para o FIA GT1 já estão no Autódromo de Interlagos – vieram de navio

SÃO PAULO – Os 23 carros que vão disputar a etapa do Brasil do FIA GT1 2010, no Autódromo de Interlagos, neste fim de semana, já estão em São Paulo, avisa a assessoria de Imprensa da organização do evento.

O transporte foi feito pelo mar, em 23 contêineres vindos de Navarra, na Espanha. Saíram em 26 de outubro e chegaram ao porto de Santos em 14 de novembro. No domingo à noite tudo foi levado ao circuito e as equipes começaram a trabalhar na última segunda-feira.