Com a chuva, Wellington Cirino faz o melhor tempo do último treino livre do sábado na F-Truck

Wellington Cirino com seu Mercedes-Benz na pista antes da chuva. Foto: Orlei Silva/Divulgação

CARUARU – O domínio de Felipe Giaffone (RM Competições/Volkswagen) caiu na quarta sessão de treinos livres da Fórmula Truck 2011 para a Etapa de Caruaru: Wellington Cirino (ABF/Mercedes-Benz) conseguiu o melhor tempo da última tentativa de ajustes dos caminhões, com 1min49s078, com 0s190 de vantagem sobre Beto Monteiro (Iveco), o segundo colocado. Giaffone foi apenas o 16.º.

O motivo de tantas mudanças é a chuva que caiu no meio do treinamento, molhando bastante a pista do Autódromo Aurélio Batista Félix, a cerca de meia hora do final. Depois disso, os pilotos aproveitaram para ajustes com pneus de chuva, pois existe a possibilidade da água cair também durante a corrida, e especialmente ainda neste sábado, no treino que definirá o grid de largada (que começa às 14 horas deste sábado).