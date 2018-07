De novo Giaffone faz, com tranquilidade, o melhor tempo do treino livre da F-Truck

CARUARU – Tal é o domínio de Felipe Giaffone (RM Competições/Volkswagen) na Etapa de Caruaru da Fórmula Truck 2011 que ele nem precisou se esforçar muito para fazer o melhor tempo do terceiro treino livre, o primeiro do sábado. Ele cravou 1min47s468 com apenas 11 voltas, ficando 0s674 à frente de Roberval Andrade (Ticket Car/Corinthians/Scania), que fez 1min48s142. O terceiro tempo foi de Wellington Cirino (ABF/Merecedes-Benz), com 1min48s620. O quarto treino livre começa às 11 horas.



Felipe Giaffone e seu caminhão Volkswagen na pista de Caruaru. Foto: Orlei Silva/Divulgação