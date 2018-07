Dia de reuniões entre as equipes para definir as estratégias das equipes da Fórmula Indy

SÃO PAULO – A sexta-feira é dia de reuniões das equipes que vão disputa a etapa de São Paulo da Fórmula Indy. Todos vão aos escritórios montados em contêiners dentro do Pavilhão de Exposições do Anhembi, onde ficam os boxes. É hora de definir as estratégias para corrida. As principais preocupações: o tempo – a expectativa ainda é de sol no domingo, sem chuva, mas nublado no sábado (quando será definido o grid) e ajustes aerodinâmicos. Todos vão passar pela inspeção técnica, ao longo do dia.