Dixon faz melhor tempo no último treino livre das 500 milhas de Indianapolis 2011

SÃO PAULO – O neozelandês Scott Dixon fez o melhor tempo desta sexta-feira no último treino livre para as 500 milhas de Indianapolis 2011. A sessão, para ajustes finais nos carros, teve ainda o pole position Alex Tagliani (CAN), da Sam Schimidt, em segundo, e o escocês Dario Franchitti (Ganassi), atual campeão da prova e da Fórmula Indy, em terceiro lugar.

Vitor Meira (AJ Foyt) foi o brasileiro mais rápido, justamente em quarto. E Ryan Hunter-Reay, que assumiu a vaga de Bruno Junqueira na AJ Foyt, em seu primeiro contato com o carro, fez o sétimo melhor tempo. Agora, os pilotos participam da disputa de pit stops e da corrida, no domingo às 13 horas (de Brasília), com 200 voltas e transmissão ao vivo da Band.

FÓRMULA INDY 2011 – 500 MILHAS DE INDIANAPOLIS

TREINOS LIVRES – ÚLTIMA SESSÃO

1.º – Scott Dixon (NZL/Ganassi), 39s9159

2.º – Alex Tagliani (CAN/Sam Schmidt), 40s0464

3.º – Dario Franchitti (NZL/Ganassi), 40s0609

4.º – Vitor Meira (BRA/AJ Foyt), 40s0927

5.º – Dan Wheldon (ING/Bryan Herta), 40s0999

6.º – Buddy Rice (EUA), 40s1054

7.º – Ryan Hunter-Reay (EUA/AJ Foyt), 40s1912

8.º – Tony Kanaan (BRA/KV-Lotus), 40s2022

9.º – Helio Castroneves (BRA/Penske), 40s2035

10.º – John Andretti (EUA/Andretti), 40s2051

11.º – JR Hildebrand (EUA/Panther), 40s2091

12.º – Townsend Bell (EUA/Sam Schimidt), 40s2130

13.º – Will Power (AUS/Penske), 40s2180

14.º – Graham Rahal (EUA/Ganassi), 40s2825

15.º – Ryan Briscoe (AUS/Penske), 40s2914

16.º – Ed Carpenter (EUA/Sarah Fisher), 40s3188

17.º – Paul Tracy (CAN/Dreyer&Reinbold), 40s3206

18.º – Justin Wilson (ING/Dreyer&Reinbold), 40s3299

19.º – Jay Howard (ING/Sam Schmidt), 40s3514

20.º – Danica Patrick (EUA/Andretti), 40s3897

21.º – Alex Lloyd (ING/Dale Coyne), 40s3992

22.º – Simona de Silvestro (SUI/HVM), 40s4067

23.º – Bertrand Baguette (BEL/Rahal-Letterman), 40s4171

24.º – Bia Figueiredo (BRA/Dreyer&Reinbold), 40s4312

25.º – James Hinchcliffe (CAN/Newman/Haas), 40s4615

26.º – Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 40s4944

27.º – Davey Hamilton (EUA/Dreyer&Reinbold), 40s5099

28.º – Oriol Servià (ESP/Newman/Haas), 40s5104

29.º – Marco Andretti (EUA/Andretti), 40s5724

30.º – Pippa Mann (ING/Conquest), 40s7441

31.º – Tomas Scheckter (AFS/KV-Lotus), 40s8201

32.º – Ernesto Viso (VEN/KV-Lotus), 40s9436

33.º – Takuma Sato (JAP/KV-Lotus), 43s4321