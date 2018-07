E a Penske está novamente na frente, no 2.º treino livre da Indy em São Paulo

SÃO PAULO – A Penske mais uma vez confirmou o favoritismo em circuitos mistos na Fórmula Indy em 2011: o australiano Will Power fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres para a etapa de São Paulo, neste sábado na hora do almoço, com 1min24s1509, tempo melhor que o da sessão inicial e que os registrados no ano passado.

Atrás dele, uma surpresa: a suíça Simona de Silvestro, 0s0801 atrás. Mostrou, com isso, que superou os problemas hidráulicos que a fizeram abandonar seu HVM antes. O terceiro melhor foi o neozelandês Scot Dixon, da sempre favorita Ganassi. O melhor brasileiro foi Helio Castroneves (Penske), em sexto. Tony Kanaan (KV-Lotus) foi o décimo, Vitor Meira (AJ Foyt) o 19.º, Bia Figueiredo (Dreyer&Reinbold) foi a 25.ª e penúltima novamente.