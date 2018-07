Enrique Bernoldi dividirá carro com Xandinho Negrão no FIA GT1 2010

SÃO PAULO – A equipe Vitaphone Racing terá uma dupla brasileira na etapa do Brasil (neste domingo) do FIA GT1 World Championship, no Autódromo de Interlagos: Enrique Bernoldi (Foto: DPPI/Divulgação) dividirá seu Maserati MC12 com o paranaense Xandinho Negrão, ex-GP2 e da própria categoria – ele correu com o mesmo carro e equipe na temporada 2008.

“O fato de o Xandinho conhecer o carro, a equipe, e ter competido regularmente em Interlagos na Stock Car e em provas de endurance só eleva as nossas expectativas em torno de um ótimo resultado em Interlagos. Estou confiante em lutar pela vitória e ajudar a Vitaphone Racing a conquistar o título de equipes”, falou Bernoldi em comunicado de sua assessoria de Imprensa.

Ao longo da temporada 2010 do FIA GT1, o brasileiro dividiu seu carro com o português Miguel Ramos.