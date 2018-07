Estrutura simples, mas tudo em ordem em Caruaru para a Fórmula Truck

CARUARU – A Fórmula Truck já chegou no Autódromo Aurélio Batista Félix para a Etapa de Caruaru de 2011, em Pernambuco. A preparação para os treinos livres desta sexta-feira não tem a intensidade da F1 ou Indy, mas é bastante concorrida – e barulhenta, pelos motores de mil cavalos dos caminhões.

O detalhe é que já está 32ºC ambiente, mas como vento é frio, a sensação térmica é bem menor. E segue a previsão com possibilidade de chuva no fim de semana. A preocupação é com as condições da pista.