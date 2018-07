Giaffone confirma favoritismo e vence a Etapa de Caruaru da Fórmula Truck 2011

Giaffone (centro) com o troféu de campeão da F-Truck em Caruaru. Foto: Orlei Silva/Divulgação

CARUARU – Felipe Giaffone (RM Competições) confirmou o favoritismo e venceu neste domingo a Etapa de Caruaru da Fórmula Truck 2011, no Autódromo Alfredo Batista Félix. Uma vitória de ponta a ponta, como se diz no jargão automobilístico, pois não foi ameaçado de maneira alguma. O pódio, aliás, teve outro caminhão Volkswagen, já que Renato Martins (RM Competições) foi o segundo e Paulo Salustiano (Scuderia Iveco) foi o terceiro.

Esta foi a 12.ª vitória de Giaffone na categoria, ele que tem dois títulos. O resultado o coloca com 33 pontos e em ascensão na classificação do Campeonato Brasileiro, pois ele somou todos os 32 pontos disponíveis. Ele lidera também o Campeonato Sul-Americano (que só teve uma prova até agora). No nacional, esta foi a segunda etapa e a próxima acontece em Goiânia, em 5 de junho.

CORRIDA. Roberval Andrade teve um susto logo na segunda volta: perdeu o freio ao fazer a curva de entrada da reta dos boxes e foi para a área de escape, atingindo caixas de som que quebraram o para-brisa de seu caminhão. Foi parar atrás das placas de publicidade num trecho de mato alto e ainda com água, numa vala feita para o escoamento. O susto foi grande, pois precisou de atendimento médico, mas disse estar tudo bem.

Pouco depois, na sexta volta, foi a vez de Cristina Rossito ser atingida por Luiz Lopes, que havia perdido o traçado na freada e atingiu a piloto na volta, como se não a tivesse visto no espelho. Ele foi pedir desculpas a ela pelo erro, que brincou bastante com as câmeras como se quisesse socá-lo. Os destroços na pista fizeram entrar o pace truck, forçando a três voltas em marcha lenta.

PUNIÇÕES. Beto Monteiro, que precisou parar por problemas em seu caminhão, teve de dar uma passagem pelos boxes.

FÓRMULA TRUCK 2011 – ETAPA DE CARUARU

CLASSIFICAÇÃO FINAL

1.º – Felipe Giaffone (RM Competições/Volkswagen), 1h00min02s564, em 22 voltas

2.º – Renato Martins (RM Competições/Volkswagen), a 8s628

3.º – Paulo Salustiano (Scuderia Iveco), a 9s700

4.º – Leandro Reis (Original Reis/Scania), a 12s301

5.º – Valmir Benavides (RM Competições/Volkswagen), a 12s710

6.º – Danilo Dirani (DF Motorsport/Ford), a 16s052

7.º – Regis Boessio (ABF Competições/Mercedes-Benz), a 18s729

8.º – Débora Rodrigues (RM Competições/Volkswagen), a 29s410

9.º – João Maistro (Clay Truck Racing/Volvo), a 30s245

10.º – André Marques (TNT Energy Team/Volvo), a 51s602

11.º – Gerson Trindade Jr. (ABF/Grêmio/Controil Competição/Mercedes-Benz), a 1 volta

12.º – Adalberto Jardim (AJ5 Motorsport/Ford), a 1 volta

13.º – Leandro Totti (ABF Competições/Mercedes-Benz), a 4 voltas

14.º – Pedro Muffato (Muffatão Racing/Scania), a 6 voltas

Não completaram a prova:

Wellington Cirino (ABF Mercedes-Benz)

Beto Monteiro (Scuderia Iveco)

Geraldo Piquet (ABF/Mercedes-Benz)

Cristina Rosito (DF Motorsport/Ford)

Luiz Lopes (Ticket Car Corinthians Motorsport/Scania)

José Maria Reis (Original Reis Peças/Scania)

Diumar Bueno (DB Motorsports/Volvo)

Roberval Andrade (Ticket Car Corinthians Motorsport/Scania)

Melhor volta: Felipe Giaffone (RM Competições/Volkswagen), 1min48s590, na volta 2

FÓRMULA TRUCK 2011 – CLASSIFICAÇÃO

CAMPEONATO BRASILEIRO

1.º – Felipe Giaffone, 33 pontos

2.º – Geraldo Piquet, 25

3.º – Wellington Cirino, 25

4.º – João Maistro, 23

5.º – Renato Martins, 22

6.º – Regis Boessio, 22

7.º – Paulo Salustiano, 20

8.º – Leandro Reis, 20

9.º – Danilo Dirani, 15

10.º – André Marques, 15