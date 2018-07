SÃO PAULO – Felipe Massa (acima), Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jérôme d’Ambrosio e outros pilotos da Fórmula 1 participaram da tradicional partida beneficente para crianças carentes em todo o mundo (promovida pela AMADE (World Association of Children’s Friends, em inglês) no Estádio Luis II, em Montecarlo (Mônaco) na terça-feira. No domingo tem o GP de Mônaco, a partir das 9 horas (de Brasília).