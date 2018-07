Felipe Massa reforça pedido por melhorias na Ferrari, após o GP da Malásia

“Nós definitivamente precisamos melhorar o carro, mas é igualmente verdadeiro que nosso desempenho em corrida é diferente da performance no treino classificatório. Isso é positivo, pois sabemos que mais do que nunca a posição no grid é importante, então nós temos de ficar lá na frente. Sobre minha corrida, é uma pena que tenhamos perdido muitos segundos preciosos no primeiro pit stop: mas mesmo com esse problema, eu pude pensar em brigar por um lugar no pódio. Com os pneus macios meu desempenho foi bom, um pouco menos com os duros”

FELIPE MASSA, piloto brasileiro da Ferrari, explica em comunicado como foi seu desempenho no GP da Malásia de Fórmula 1 em 2011