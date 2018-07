Giaffone domina os treinos livres da sexta-feira da F-Truck em Caruaru

Felipe Giaffone e seu caminhão Volkswagen foram os mais rápidos. Fotos: Orlei Silva/Divulgação

CARUARU – Felipe Giaffone (RM Competições/Volkswagen) confirmou seu favoritismo com o melhor tempo da sexta-feira e dos treinos livres da Fórmula Truck 2011 para a Etapa de Caruaru. Ele fez 1min47s734, em apenas dez voltas, tempo melhor que o da pole do ano passado e 0s888 melhor que o do companheiro de equipe Valmir Benavides, que andou menos ainda e chegou a 1min48s622.

A melhor marca do dia – no período em que a pista está mais limpa e totalmente seca – foi conquistada na segunda volta de Giaffone na pista, quase na metade do treino. Esta segunda sessão, aliás, teve apenas uma interrupção, contra três da primeira – todas apenas para recolocar caminhão na pista ou tirar alguma peça que caiu nela.

Os pilotos descansam agora para a terceira sessão de treinos livres, que acontece neste sábado às 9 horas (de Brasília). E tratam de ir logo embora do Autódromo Aurélio Batista Félix, porque escurece rápido.