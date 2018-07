Grid das 500 milhas de Indianapolis terá Bia e Danica; Matos não consegue

SÃO PAULO – Com muita chuva e interrupções de horas para aumentar o drama, foram definidos neste domingo os últimos nove classificados para o grid de largada das 500 milhas de Indianapolis 2011, no “Bump Day”. Três mulheres conseguiram se classificar: a brasileira Bia Figueiredo, a musa americana Danica Patrick e a inglesa Pippa Mann. Por outro lado,tem a decepção com um piloto do País: Raphael Matos (AFS), que não conseguiu ficar entre os 33.

Os classificados para a corrida do centenário neste domingo foram, na ordem: 25.º – Paul Tracy (CAN/Dreyer&Reinbold), 26.º – Danica Patrick (EUA/Andretti), 27.º – Ryan Briscoe (AUS/Penske), 28.º – Marco Andretti (EUA/Andretti), 29.º – Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 30.º – Graham Rahal (EUA/Ganassi), 31.º – Alex Lloyd (ING/Dale Coyne), 32.º – Pippa Mann (ING/Conquest) e 33.º – Bia Figueiredo (BRA/Dreyer&Reinbold).

Bia Figueiredo com seu Dreyer&Reinbold neste domingo em Indianápolis. Foto: Divulgação