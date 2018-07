Impressões da primeira sessão de treinos livres da etapa de São Paulo da Fórmula Indy

SÃO PAULO – A primeira sessão de treinos livres da etapa de São Paulo da Fórmula Indy 2011 termina com tempos melhores que os do ano passado, confirmando que as melhorias na pista fizeram os tempos cair. O tempo do pole do ano passado já foi batido.

Pontos a constar:

– A vantagem da Penske já apareceu: o australiano Ryan Briscoe fez o melhor tempo, com 1min25s107. Entre os quatro melhores, os três da equipe.

– 18 pilotos ficaram na mesma margem de segundo. Reforça o equilíbrio.

– Os pilotos realmente estão elogiando as melhorias da pista.

– A única bandeira amarela foi causada por Simona de Silvestro (SUI/HVM). Abandonou na reta dos Bandeirantes e suspeita de problema de transmissão. Corre o risco de nem participar da segunda sessão, indo direto para o grid.

– O tempo bonito e o dia calmo ainda não trouxe público ao Anhembi. Muito pequeno até o momento.