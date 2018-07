Ingressos à venda para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy 2011

SÃO PAULO – Se você pretende assistir à etapa de São Paulo da Fórmula Indy 2011, no Circuito do Anhembi, ainda existem ingressos à venda. As informações (via comunicado da assessoria de Imprensa do evento):

– Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial da Itaipava São Paulo Indy 300 Nestlé (www.saopauloindy300.com.br) ou pelo endereço eletrônico da Livepass (www.livepass.com.br), além da central telefônica acessada pelo número (11) 4003-1527 (custo de ligação local, mais impostos), de segunda-feira a sábado, das 9 horas às 21 horas.

– Oito bilheterias oficiais da prova estão disponíveis na capital paulista, localizadas no Portão 19 do Pavilhão Anhembi, na Honda André Ribeiro do Shopping Aricanduva, e nos shoppings Market Place (Piso Superior), Iguatemi e Frei Caneca (Piso Térreo), na Bilheteria 1 do Estádio do Morumbi, Central de Turismo Express (Av. São João, 677) e no Posto Gravatinha (em Santo André).

– O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartões de crédito Visa, Mastercard e Diners, e cartões de débito Visaelectron, Maestro e Redeshop.

– No Rio, o ponto de venda é o Posto Piraquê (Av. Borges de Medeiros, Lagoa), e em Brasília (DF), a Central de Ingressos funciona no Brasília Shopping (Setor Comercial Norte, Quadra 5). Nestes dois pontos, o pagamento deve ser feito apenas em dinheiro.

– Estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, e idosos acima de 65 anos têm direito a meia-entrada, ou seja, poderão assistir ao show da categoria de monopostos mais rápida do mundo por apenas R$ 90.

– As instalações também oferecem acessos para portadores de necessidades especiais.