SÃO PAULO – A organização do GP do Brasil de Fórmula 1 em 2011 avisa que esgotaram-se os ingressos para a arquibancada “A” (que fica na Reta Oposta) do Autódromo de Interlagos, quando ainda faltam seis meses para a realização da prova.

O evento em São Paulo acontecerá de 25 a 27 de novembro. A venda de ingressos para as demais áreas do autódromo de Interlagos continua em ritmo acelerado pelo site oficial do evento: www.gpbrasil.com.br.