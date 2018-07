Ingressos do FIA GT1 2010 a venda a partir de R$ 10

SÃO PAULO – Se você quiser ir a Interlagos para assistir à etapa do Brasil do FIA GT1 2010, os ingressos já estão à venda nas bilheterias do autódromo (das 8 horas às 16 horas até sábado), nas revendas oficiais Pirelli na Grande São Paulo e no site http://www.obaoba.com.br/brasil. Os preços:

Arquibancada – R$ 10 (R$ 5 meia-entrada)

Com visitação aos boxes (no domingo) – R$ 35

Club Itaipava GT Brasil (área coberta e com visitação aos boxes) – R$ 50

Camarote Vip – R$ 150 (dá direito a entrada nos shows de Paulo Ricardo e da banda Tihuana)

Além do FIA GT1, serão disputadas provas do Itaipava GT Brasil e do TNT Superbike (motos).