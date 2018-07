SÃO PAULO – Começou o Troféu Linea 2011, com a etapa de Interlagos, e, pela manhã, Popó Bueno venceu a primeira etapa depois de sair na pole e liderar de ponta a ponta até à bandeirada. No início da tarde foi a vez de Cacá (centro da foto, com Leonardo Nienkotter, o 3.º, e Alceu Feldmann, o 2.º), o irmão mais velho, arremeter do 16.º no grid até o degrau mais alto do pódio com uma exibição antológica. No saldo final, Popó ainda saiu na liderança do campeonato.