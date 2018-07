Japão não deve ter mais prova da Indycar a partir de 2012

SÃO PAULO – A Honda anunciou que a etapa de Motegi 2011, no Japão, será a última que vai patrocinar da Fórmula Indy. Portanto, a partir do ano que vem, a chance da categoria ter uma corrida no país é pequena.

O anúncio foi feito pela Mobilityland Corp., subsidiária da empresa automobilística que é dona do circuito de Motegi, ao norte de Tóquio.

A corrida deste ano está marcada para 18 de setembro. Além dela, a Indycar sai da América do Norte apenas para correr no Brasil, mais precisamente em São Paulo.

Mesmo com o golpe, a IRL segue com o plano de expansão internacional sem perder o jeitão americano. Os detalhes quem contou foi o presidente comercial Terry Angstadt, em entrevista que você lê clicando aqui.