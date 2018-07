Karts na pista em treinos para as 500 milhas da Granja Viana

COTIA – Os participantes das 500 milhas de kart 2010 da Granja Viana já participam dos treinos livres. Todos os motores foram sorteados e distribuídos e agora o trabalho é acertar o veículo.

A volta mais rápida do período diurno foi Bia Figueiredo (Ipiranga Racing), com 57s99. Nesta quarta, os treinos recomeçam ao meio-dia e irão até às 18 horas, com todos divididos em três grupos. A largada é no sábado, às 10h30.



Rubens Barrichello (Williams, Fórmula 1) acelera o kart. Foto: Miguel Costa Jr./Divulgação



Clemente Faria e Bia Figueiredo (Indy) formam dupla. Foto: Miguel Costa Jr./Divulgação



Christian Fittipaldi ajeita as luvas antes do treino. Foto: Foto: Miguel Costa Jr./Divulgação