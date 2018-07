Kimi Raikkonen vai correr na Nationwide e testa carro da Cup, na Nascar

SÃO PAULO – Segue firme a imersão do finlandês Kimi Raikkonen na Nascar. Depois de estrear pela Truck Series na noite da última sexta-feira com um 15.º lugar no oval de Charlotte, ele está confirmado na etapa deste fim de semana no mesmo local pela Nationwide Series. Vai dirigir o Toyota n.º 87 da NEMCO Motorsports.

Nesta terça-feira, ele está no Virginia International Raceway para testar um carro da Cup Series (a divisão principal), o Dodge n.º 7 de Robby Gordon. Sua intenção é estar no grid para a corrida no Infineon Raceway em Sonoma, na California, no mês que vem.

Para constar, ele segue firme no Mundial de Rali – por enquanto, só está aproveitando a folga no calendário da disputa.