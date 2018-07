SÃO PAULO – E o francês Paul Belmondo reapareceu para os fotógrafos. O ex-piloto de Fórmula 1 (March e Pacific), com 27 Grandes Prêmios na carreira (e sete largadas), entre 1992 e 94, foi fotografado com sua mulher, Luana, no lançameno do documentário que conta a carreira de seu pai, o ator Jean-Paul Belmondo.