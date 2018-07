Na bilheteria, ingressos apenas para os treinos livres de sexta

SÃO PAULO – As bilheterias do Autódromo de Interlagos estão vendendo ingressos apenas para os treinos livres de sexta-feira (5 de novembro) do GP do Brasil de Fórmula 1. Os bilhetes para os outros dias estão praticamente esgotados (à exceção do setor TAM Viagens para domingo – para mais informações, clique aqui).

Os guichês abrem deste sábado até quinta-feira (4), das 9 horas às 17 horas, para a venda. No 5 de novembro (sexta), as bilheterias abrem mais cedo: às 7 horas. Segundo a assessoria de imprensa, o pagamento deverá ser feito em dinheiro ou com os cartões Visa ou MasterCard.

Os preços: A – R$ 140; M (coberto) – R$ 222; F (coberto) – R$ 233; G – R$ 106.