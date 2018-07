O impacto da etapa de São Paulo da Fórmula Indy na capital paulista, segundo a SPTuris

SÃO PAULO – A SP Turis, responsável pelo Circuito do Anhembi que recebe a etapa de São Paulo da Fórmula Indy, divulgou números que justificam a realização da prova, de forma positiva, levantados pelo Observatório do Turismo:

No ano passado, o evento trouxe impacto positivo de R$ 80 milhões para a capital paulista.

Do público total de 40 mil pessoas, mais de 20 mil eram de fora da cidade, sem contar o contingente de profissionais das equipes da categoria.

Eles ficaram em média 2,9 dias em São Paulo e gastaram R$ 1.856 no período. Já os turistas internacionais representavam cerca de 20% do total e tiveram gastos de US$ 1.985, com permanência média de 5,6 dias.

O retorno de mídia espontânea: no ano passado, as reportagens e menções à prova representaram mais de R$ 230 milhões somente no mercado norte-americano, porcentual 1.900% maior se comparado ao que foi investido para a prova – R$ 12 milhões.

O Observatório do Turismo fará novamente um levantamento do perfil do público e da movimentação turística neste ano, com cerca de 50 pesquisadores espalhados pelo evento.