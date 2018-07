SÃO PAULO – Os carros da equipe mais vezes campeã das 500 milhas de Indianápolis, a Penske – 15 vezes – foram alinhados nesta terça-feira na reta dos boxes do circuito, para foto. À frente estão os primeiros, de Mark Donohue, n.º 66, de 1972; de 1979, n.º 9, de Rick Mears; e 1981 n.º 3, de Bobby Unser. Ao fundo, os do brasileiro Helio Castroneves. Todos ficam no museu dentro do autódromo.